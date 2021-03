Tänukummardus titaanidele - Ülo Vilimaale ja Tiit Härmile

Detsembris 1980 sain tuttavalt pileti Estonia teatris toimunud galakontserdile, milles, nagu neil puhkudel ikka, vaheldumisi ooperi-, opereti- ja balletinumbrid, viimaste hulgas oli Igor Tšernõšovi koreografeeritud Albinoni «Adagio» Tiit Härmi ja Elita Erkina esituses. Saadud kogemust võib vist võrrelda jumaliku ilmutuse kogemusega – ühtäkki selgus, et on olemas keel, mis annab edasi, muudab nähtavaks ja muusika abil kuuldavaks kõik need ihad ja igatsused, ängid ja ekstaasid, rõõmud ja rõhumised, mis minus olid väljendust otsinud. Mille jaoks sõnad on ebapiisavad, muusika ja värvid aga liiga abstraktsed. See tantsunumber oli kui saatuse sõrm, mis suunas ammutama tantsu kohta teadmisi ja kogemusi, vaatama balletietendusi üha uuesti ja uuesti.