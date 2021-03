AliExpressi kaupa müüakse Eesti käsitöö pähe

«Uus rõivabränd meie väikesest Eestist!» tutvustab koduleht. «Meie tooted on tehtud siira armastuse, loovuse ja kirega. Me kõik peame tagama, et meie nahk oleks alati hästi koheldud ja kaitstud, seega otsustasime luua oma Eesti-käsitöö rõivabrändi, mis tekitab sulle koduse tunde isegi kui lähed välja!» lubab müüja. Samasuguse lubaduse leiab ka Instagramist nii ettevõtte kui ka mõjuisikute postitustest, kes kutsuvad kliente Eesti brändi toetama.