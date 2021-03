Tellijale

Läinud suvel ­nähti ­Californiat kui helget ­laiku USA üldiselt läbikukku­nud koroonaenne­tuses. Võrreldes New Yorgiga, kus kevadine laine viis kolmekuuse ­lukustamise ja rohkem kui 1600 surmani miljoni elaniku kohta, pääses California juuni alguseks vaid 110 ohvriga miljoni ­kohta. Ent ­praeguseks on California surmajuhtude hulk tõusnud ­ligi 1400ni. Edu on maha ­mängitud. Järgnevalt katsun vaadelda Eesti ja California võrdluse ­kaudu mõningaid õppetunde, mida kahe kaotatud eduloo juures võiks kõrva taha panna. Toetun siin viimase aasta jooksul ­peamiselt USAs tehtud uuringutele, aga arvestades, kui kaootiline on viimane aasta olnud, on ­järgnev võrdlus paratamatult üsnagi spekulatiivne.

Nii California kui ka ­Eesti edus esimese laine allasurumisel oli ühtviisi suur roll ­õnnel ja kiirel tegutsemisel. California oli küll üks esimesi ­kohti USAs, kus kinnitati Covid-19 juhtumeid, aga iga päev lendas New Yorgi regiooni umbes kaks ­korda rohkem inimesi kui California suurimasse lennujaama LAXi. Osalt võib just see põhjendada New Yorgi ebaedu: suure lennuliiklusega piirkonda võidi lihtsalt rohkem viirust sisse tuua. Eestisse jõudis koroonaviirus üleüldse viivitusega: esimene juhtum Euroopas ­diagnoo­siti 26. jaanuaril, Eestis aga kuu aega hiljem, 27. veebruaril. See võimaldas meil reageerida varakult, kui viiruse levikut oli veel võimalik kontrollida.