Muutused sideandmete väljastamises paneksid kohtutele suurema koormuse

Praegu saavad ­riigiasutused telekomifirmadelt nõuda, et ­viimased väljastaksid uurimiste tarbeks inimeste sideandmeid. ­Sideandmed, mida telekomifirmad koguvad, on järgmised: ­helistaja ja kõne vastuvõtja ­nimi, aadress, telefoninumber, kõne algus, lõpp ja kestus, tugijaama geograafilise asukoha andmed. Sideandmeid saavad riigiasutused välja nõuda ka kergemate kuritegude ja väärtegude uurimiseks. Loa sideandmeid kasutada annab prokuratuur.

Euroopa Kohus otsustas märt­si algul, et Eesti sideandmete väljastamist puudutav seadus ei vasta õigusnormidele.

Euroopa kohtunikud leidsid ka, et loa sideandmete väljastamiseks peaks andma ainult sõltumatu ametkond ehk Eesti kohus ja seda enne menetlustoiminguid, mitte pärast. Seega on Euroopa Kohtu hinnangul praegune olukord, kus ­vastava loa saab anda prokurör, vastu­olus Euroopa õigusnormidega.

Praegu pole veel täpselt teada, kuidas Eesti oma seadused kooskõlla viib. Seepärast keelduvad nii kohus kui ka prokuratuur üksikasjalikult arutamast, mida võivad muudatused kriminaalmenetluste praktikale tulevikus kaasa tuua. Küll on aga kindel, et kui kohus peaks hakkama otsustama sideandmete väljastamise üle, siis suureneks nende töökoormus.

«Kui kohtud üle Eesti peavad aastas läbi vaatama umbes 3000 sideandmete kasutamise loa taotlust, on üheselt ­selge, et üldine töökoormus kasvab. See võib tuua kaasa kohtus lahendatavate eeluurimisasjade ligi kahe­kordse tõusu,» ütles kohtute kommunikatsioonijuht Kristi Kirsberg.