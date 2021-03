Vabamüürlased vandenõuteoreetikute küüsis

Vabamüürlaste kohta levib palju erisuguseid vandenõuteooriaid. Küll on arvatud, et nad valitsevad kogu maailma või on just nende kuri käsi mängus näiteks Covid-19 pandeemia tekkimisel. Arter uuris, kes need vabamüürlased õigupoolest on ja kas nad on tõepoolest nii vägevad tegelased, nagu paljud vandenõuteoreetikud arvavad.