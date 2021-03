Debatt selle üle, kas Covid-19 on toonud Eestis kaasa märkimisväärse liigsuremuse, on kestnud juba suvest saadik. Selleks et siin andmepõhiseid järeldusi teha, on aga vaja aru saada, kuidas mõõdetakse liigsuremust, kirjutab Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer.