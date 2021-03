Vaata ja imesta, kuidas Eesti koolis tase alla käib!

Küllap on nii mitmedki näinud veebis ringlemas näitlikku materjali matemaatikaõpetuse allakäigust. Sellest eeskuju võttes ja innustust leides otsustas Arter uurida, kuidas on käinud viimasel paarikümnel aastal Eesti koolides veel kolme õppeaine käsi. Olgu lisatud, et aastaarvud võivad kooliti erineda.