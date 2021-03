Kuidas Eesti teadlased madallennult linde lugemas käisid

«Kuna Põhja-Jäämeri jäätub, tulevad nad kõik Läänemerele ja Põhjamerele kokku. Arktikas on nad pesitsusajal nii suurel alal laiali, et neid on üle lugeda väga raske. Õigemini seda ei saagi teha. Talvel on nad aga kõik siin koos,» kirjeldab talvisel ajal meie mere igatalvist saladust Maaülikooli ornitoloog Leho Luigujõe. Lennata, aga mitte eriti kõrgelt.