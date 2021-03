Palladium on legendaarne esinemispaik Londonis, kust juhtumisi sai alguse ka «­biitlimaania». The Beatles esines seal telesaates «Sunday ­Night at London Palladium» ning pärast seda polnud maailm enam endine. Üldiselt esinesid seal enam-vähem kõik, kellel meelelahutuse ja estraadi ajalukku asja on olnud.