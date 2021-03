Loomakaitsjad võitlevad loomade parema kohtlemise eest, mille tulemusel on muudetud põllumajandusloomade pidamistingimusi, laiendatud loomaaedade aedikuid ja saab osta «õnnelike õrrekanade» mune. Tähtsaks peetakse seda, et loomade elutingimused sarnaneksid võimalikult nende looduslike oludega, kus on välja kujunenud nende liigiomased tunnused. Ent kuidas on lood meie oma liigiga, arutleb zooloog ja loomaökoloog Raivo Mänd.