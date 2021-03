Kas Shakespeare’il oli mõni hea uurija?

Šoti krimikirjaniku Allan Martini krimidebüüt «Turbasurnud» (2019) on esimene ­inspektor Blue ­juhtumitest. Kuuekümneselt ­varajasele pensionile jäänud autor ­töötas nii õpetaja, õpetajate ­koolitaja kui ka ülikooli õppejõuna. Ta elab Glasgow’s koos ­kirjanikust abikaasa Vivieniga ning armastab külastada erinevaid paiku Šotimaal, Saksamaal ja Eestis. On üllatav, et Allan Martini loodud teise krimisarja tegevus toimub 1930. aastate Eestis, kus ­kuritegusid lahendab peainspektor Jüri Hallmets.