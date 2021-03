Kelmiromaan Uue Maailma meestest-naistest

On sündmusi ja ajalooperioode, mille poole pöörduvad kirjanikud ikka ja jälle. Viimane, juba seitsekümmend viis aastat tagasi lõppenud sõda ja sellega kaasnenud vapustused on kahtlemata üks niisuguseid. Aeg-ajalt küsitakse: kas juba liiga palju ei ole? Mulle tundub, et säärased küsimused on tekkinud sellest, et vahetult pärast sõda (ja Eestis mahavaikimiste tõttu pärast vabanemist) käsitleti neid sündmusi tihtipeale lihtsustatult: «meie» head ja «nende» halvad. Seda tüüpi käsitlustega võiks tõepoolest juba ühele poole saada. Ent on ka teine reegel: mida kaugemale sõjasündmused jäävad, seda mitmekülgsemaks, sügavutiminevaks ja filosoofilisemaks ajalooainelised kirjandusteosed muutuvad.