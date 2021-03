Eesti joonisfilmi suur Raamat

Mina kohtusin Rein Raamatuga, kes täna saab 90-aastaseks, esimest korda 1972. aasta detsembris. Olin just tulnud Nõukogude armeest, kus juhuslikult nägin ajakirjas Kultuur ja Elu uudist, et Tallinnfilmis on tema eestvedamisel ja juhtimisel loodud joonisfilmide osakond. Et olin varem käinud kaks aastat Heinz Valgu juures karikatuuri õppimas, oli mulle kohe selge, kuhu ennast pakkuma minna.