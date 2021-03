Coca-Cola Plaza 20: maja, mis tõi meile 21. sajandi kinokultuuri

Filmilevitajad Timo Diener ja Lauri Kaare on minu silmis alati olnud ühe hiiglasliku erudeeritud ja kõike mäletava filmiaju kaks poolkera. Nad mäletavad ka seda, kuidas sündis ja sirgus Coca-Cola Plaza, Eesti esimene tänapäevane kinokompleks, mis just 20 aastat vanaks sai. Mina mäletan vaid seda, et kui kino nimi välja kuulutati, üritasid snoobid kaubamärgi väljaütlemist vältida ja nimetasid vastavatut kerge üleolekuga «limonaadikinoks» ja «kobárkinoks» (rõhuga teisel silbil).