LIINA KERSNA: Arutame ministeeriumis, kuidas distants­õppe tingimustes õppeedukust tõsta. Alustame meetmete väljatöötamist kahemeeste toetamiseks. Võtmelahenduseks on reegli 2 + 2 jõustamine. See tähendab, et kaks kahte annavad kokku nelja. Vastav rakendus on e-kooli tumeveebis testimisel.