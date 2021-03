Elektriteater sai alguse sellest, et Tartus ei olnud ühtegi indie-kino. Kuid iga linn vääriks ühte arthouse-kino. Eriti veel ülikoolilinn nagu Tartu. Elektriteatri sünni juures olid Leene Korp, Kaur Maran, Kadri Raigo ning Andres Kauts. Võtsime kätte ja katsetasime filmide näitamist, sest tundsime ise sellisest kinost puudust. Kiiresti selgus, et kinole jagub vaatajaid ning huvi filmikunsti vastu on Tartus suur. Esimese aasta tegutsesime Athena Keskuses, seejärel kolisime Tartu Uue Teatri saali ning viimased kolm aastat on meie koduks olnud ajalooline Tartu Ülikooli kirik. Meeskond on vahepeal küll muutunud, kuid algne entusiasm õitseb siiani. Meie kreedo on «Elamused, mitte lihtsalt ajaviide!».