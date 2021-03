Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Confido Healthcare Groupi juht ja üks asutajatest Kadi Lambot kannab päevitunud näol suurt valget respiraatorit. Seetõttu on peamiselt silmadest näha, kui ta naeratab – ja seda teeb Lambot tihti. On ka põhjust: istume Confido meditsiinikeskuse seitsmendal korrusel. See siin ongi otsekui teine planeet võrreldes haigekassa rahastatud tavameditsiinisüsteemiga, võrreldes nende mahakooruva seinavärviga laatsarettidega, kus kurnatud riigimeedikud lotja mööda koroonajõge ülesvoolu vedada püüavad.