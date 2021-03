Paksud on uued supermodellid?

Kes elavad pidevas kaaluhirmus? Kes peidavad paaniliselt mõnd paika oma kehal, mis nende endi meelest on häbiväärne? Midagi, mis neil iluideaalist veel puudu on?

Oh ei, need pole lopsakad naised. Need on tihtipeale modellid ja fitnesskaunitarid. Halastamatu enesekriitika