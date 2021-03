Koroonapandeemia mõjus teise samba pensionifondidele väga kosutavalt

Kui vaadata teise samba pensionifondide aastaseid tootlusi, siis esmapilgul paistavad need täiesti uskumatuna. Ühe fondi (LHV Roheline) aastane tootlus on 85 protsenti, kolme fondi (LHV Indeks, SEB Indeks 100 ja Swedbank ja Swedbank K1990-1999 Indeks) üle 40 protsendi – neist kahe tootlus peaaegu 50 protsenti – ja kolmel (Luminor A Pluss, Swedbank K100 ja Tuleva Maailma Aktsiad) üle 30 protsendi. (Fondide tootlused on 17. märtsi seisuga.) Seitsmest üle 30-protsendilise tootluse saavutanud fondist on neli indeksifondi, mis tähendab, et nende fondide portfellid kujunevad alusindeksi järgi automaatselt, ja kolm aktiivselt juhitavat fondi. Viimane tähendab, et nende portfelle juhivad fondijuhid.