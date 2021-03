Retseptiravimite e-ostmine takerdub seadusesse

Miks peab retseptiinfot e-apteegis ostjale kuvama? Võiks ehk apteekrile öelda, et müüge mulle ema retseptiravimid ja viige need talle kulleriga koju?

Nii ei saa, sest enamik retsepte on Eestis toimeainepõhised. Apteeker koostöös inimesega leiab sobiva ravimi, arvestades soodsamat valikut ja patsiendi eripära. Kui räägime eakatest, siis neil on korraga väljaostmata retsepte palju ja on vaja aru saada, mida soovitakse välja osta. Ravimite toimeaine nimetusi inimesed sageli peast ei tea.