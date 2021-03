Makedoonia Raadiotelevisiooni (MRTV) ja laulja Vasil Garvanlievi esitletud videot peeti makedoonlaste seas Bulgaaria propagandaks ning sotsiaalmeedias nõuti mehe võistlemisest loobumist. Selle taustal on kahe riigi tüli, mille tõttu on Sofia vetostanud Skopje läbirääkimised ELiga. Näiteks nõuab Bulgaaria, et Põhja-Makedoonia tunnistaks, et tema rahvas ja keel on Bulgaaria päritolu, samuti on riikidel erinevad tõlgendused Teisest maailmasõjast.