Põllumajanduse õppimine on popp, aga ukrainlaste arv farmides kasvab ikkagi

«Eesti inimest on keeruline farmi tööle saada. Eestlane läheb võimalusel välismaale tööle ja ukrainlased, valgevenelased ja moldovlased tulevad siia. Arvan, et ilma ukrainlasteta ei tooda piima siin enam eriti keegi. Neid ettevõtteid, kus pole ühtegi töötajat Ukrainast, on ülivähe,» kõneles Rakvere piimaühistu tegevjuht Priit Putko.