Emer Cooke – Euroopa vaktsiinipaanika rahustaja

Selline tõdemus võib esmapilgul kõlada liiga külma ja kalkuleerivana, kuid just selliseid otsuseid peavadki arstid iga päev tegema. Igal ravimil on oma kõrvalmõju, aga kui see ravim patsiendi elu päästab, võib risk olla õigustatud. Ravimituru regulaator seisab sama dilemma ees, kuid temal tuleb vaktsineerimise küsimuses ühe patsiendi asemel mõelda tervele populatsioonile korraga.