1970ndate lõpust ­näitustel osalenud Anu Põdra ­loomingut on Eestis avastatud pigem ­alles viimastel aastatel, 2017 toimus Kumus tema ülevaatenäitus «Haprus on vaprus». Ka Tate’i kuraatoritele oli üllatus, et Eestis tegutses rahvusvaheliselt tundmatu kunstnik, kelle loomingus oli nii palju paralleele 1980ndatel ja 1990ndatel maailma kunstis toimunuga.