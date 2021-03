Indrek Kaing – julge sidustaja

Nelja lapse isa Indrek Kaing tõusis tähelepanu keskmesse ­«Kevade plaaniga», mille eesmärk on saavutada Eesti kiire vaktsineerimine. Idee on soetada farmaatsiaettevõttelt ­Johnson & Johnson piisavas koguses koroonavaktsiini, et ­vaktsineerida Eestis kõik soovijad. Vastutasuks lubatakse anda vaktsineerimisega seotud anonüümseks muudetud teadusandmeid ja uuringuid. Algatusrühma kuulub ka president Toomas Hendrik Ilves, kes on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) tehnoloogia töögrupi volinik.