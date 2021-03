Tegu on Harku ja Saue valla piiril oleva Tammi teega, mille üks ots läheb välja Paldiski maanteele, teisele poole sõites jõuab Tabasallu. Tee on saanud oma nime kunagise Peeter Suure merekindluse raudteetammi järgi. Maja, kus Šabanovid elavad, on endine merekindluse raudtee jaamahoone. Üle sajandivanune tollase tüüpprojekti järgi ehitatud kivimaja võis kunagi päris uhke välja näha, kuid karjääri lähedus on sellele hävitavalt mõjunud. Üldjuhul on merekindluse hooned ajaloomälestistena riikliku kaitse all, kuid see maja mitte.