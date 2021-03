Head alekseipäeva!

17. märts on Eesti rahvakalendris peale käädripäeva märgitud patrikupäeva ja alekseipäevana. Viimane inspireeris loomaaednikke amuuri leopardide Alexei ja Muusi elu huvitavamaks tegema. Loomad vahetati aedikutes, nii et nad said liigikaaslase lõhnajälgi ajada. Lisaks puistati laiali kaneeli, mille peal armastavad kaslased püherdada, ja peideti toiduks antud lihakäntsakas pappkasti. Nüüd ekspositsioonis külastajate ees toimetav Alexei andis seepeale lausa väikese etenduse.