Korjan Tiit Käneri poolr lendu lastud kriitikanooled hea meelega kokku, sest teema on oluline ja väärib avalikkuse ees arutamist. Ma ei looda, et mul õnnestub Kärnerit veenda, et tema lähenemine on ebaveenev, kuid mõtlen, et selline arutelu lubab ehk lugejatel paremini kujundada omaenda arusaamu kultuurist ja sellega seonduvast.