Tartu lühiuudised

Koroonatüsistuse tõttu kopsusiirdamist vajav patsient on mõne kuu jooksul mitu korda jäänud ilma doonoriorganist, sest pärast Helsingi liinilendude katkemist töötab Tartu lennujaam vaid tööpäeviti. Täpsemalt öeldes pole meedikutel õnnestunud sobival ajal lennata Põhjamaadesse, et siirdamiseks kõlblik kops kohale tuua, vahendas ERR. Asjatundjad ütlevad, et siirdamiseks sobiliku kopsu leidmine on võrreldav lotovõiduga. Ometi on üks siirdamist ootav patsient juba mitu korda sellest võimalusest ilma jäänud, sest Ülenurmel asuva Tartu lennujaama tööaeg pole võimaldanud organi kohale toomist. TPM