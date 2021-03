Andi Hektor: ära lase ennast defineerida, painuta reaalsust!

Mässumeelse ja kriitilise mõtlemisega inimesena on mind alati nörritanud, kui keegi üritab mind või kedagi teist oma, sageli naiivsesse ja sobimatusse mentaalsesse kasti pressida. Olgu, lõpuks on igaühel õigus oma mina-mulli-maailmas kastisüsteeme ehitada. Tõeliselt vihast podisema paneb aga see, kui keegi pakib sind kenasti oma kastimaailmas ära ja hakkab siis kastistatud sind ka teistele serveerima. Kurvastuseks näen enda ümber, et sageli lepib kastistatav sellega, olgu sotsiaalsest hirmust või lihtsalt mugavusest.