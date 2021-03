Edward Lucas: kehv lobitöö hübriidohtude tõrjumisel

Kaitse-eelarvetest ei saa kasu ainult riiklik julgeolek. Kaitse-eelarved tähendavad äri relvatööstusele, mis on kuulus oma lobitööoskuse poolest. Kaitse-eelarved on täiendus katuserahale, et valitud rahvaesindajatel oleks midagi valijatele näidata. Uus, parem ja rikkalikum varustus meeldib sõjaväejuhtidele. Nende heakskiit ning vapruse ja au tuhin vaimustavad ka avalikkust ja poliitikuid.

See ei tähenda, et suuremad sõjalised kulutused on vale. Mitmes Euroopa riigis on need selgelt liiga madalad. Alakulutamine õõnestab alliansi solidaarsust, halvendab sõltuvust USAst kui mandri julgeoleku tagajast ja suurendab vastaste valearvestuse ohtu.