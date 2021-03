Majanduse lühiuudised

​Fitch kinnitas Eesti reitingu senisel kõrgel tasemel

Reitinguagentuur Fitch kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA– stabiilse väljavaatega, teatas rahandusministeerium reedel. Eesti majandus on koroonaviirusest tingitud šokid paremini üle elanud kui teised Fitchi hinnatavad sarnase reitinguga riigid. Eesti senini stabiilselt väike võlakoormus lubab agentuuril ennustada, et keskpikas perspektiivis on pärast võlakoormuse tippu jõudmist 2023.–2024. aastal (ca 19 protsenti SKTst) oodata selle vähenemist. BNS