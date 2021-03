Pole fännifilm

Filmi tegevus toimub põhiliselt perioodil, mil 17-aastane Billie salvestas koos vennaga oma debüütalbumit «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019), osa filmikaadreid lähevad küll päris varajasse noorusesse. Küllap käib iga Z-generatsiooni kuulujaga automaatselt kaasas gigabaitide kaupa autobiograafilisi videokaadreid, muist enda, muist teiste filmitud, ning nendest on palju tõhusat abi kõigil tulevastel dokumentalistidel.