«Palun jagage!» ehk Kuidas rahvas segadusse ning ametnikkond higistama ajada

Samas postituses räägiti ka Briti tüve kiirest ja ohtlikust levikust. Terviseamet tõdes seepeale, et see tüvi on nii kiire kui ka ohtlik, aga ei olnud nõus väljatoodud levikukiirusega, hinnates selle aeglasemaks, kui postituses öeldud. Ühesõnaga, alguse sai segadus, mis oli Kallase sõnul kommunikatsioonist tekkinud. Need on ehk värskeimad mälestused, aga riigimehed ja -naised on Facebooki-lembesed olnud juba pikemat aega.