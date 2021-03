«Eesti laulu» vaheklippidega püüti vanalinna olulisust kõigile meelde tuletada, sest pandeemia tingimustes on elu hakanud sealt välja voolama – mitmed poekesed ja restoranid on uksed sulgenud. Samas ei kaota vanad kunstiteosed seetõttu oma tähtsust ja päevakajalisust.

Üks Niguliste muuseumi kese ongi Lübecki meistri Hermen Rode töökojast pärit teos, mis jõudis Tallinna 1481. aastal. See maalitud ja nikerdatud altarisein asub toonase kiriku kõige pühamas paigas ning vahendab kiriku kaitsepühaku Nikolause ja Tallinna kaitsepühaku Viktori legende. Rode tehtud altarisein on omalaadsete seas üks suurimaid ning maksis omal ajal nii palju, et selle eest oleks saanud kaks kivist maja või suure laeva. Püha Viktorit austati tol ajal Tallinna kaitsjana ning pühakute abile loodeti nii sõja, nälja kui katku korral.

Karikatuursed vaenajad

Viktori tagakiusajad on kirevalt ja lohakalt riides, seistes sobimatult seljaga. Võrreldes justkui õrna ja maasika­blondi Viktoriga on neil karikatuurselt esiletungivad ninad ja suud. Piinajatel ja kohtumõistjatel on teravatipulised mütsid, mida seostati nii juutide kui ka muslimitega. Selle ebajumalakuju käes, mille Viktor jalaga ümber lööb, on kuusirbi ja tähega lipp, mis meenutab tänapäeva Türgi lippu. Tasub meenutada, et türklased vallutasid Konstantinoopoli 1453. aastal, mistõttu nähti neis sestpeale Euroopat ähvardavat ohtu.