Tellijale

Ehkki Mia Farrow ja Dylan on hiljem jätkanud süüdistuste esitamist, pole see kuhugi viinud. Alleni kahjuks räägib see, et iseenda kaitseks tuli ta samal aastal välja paljastusega, et oli juba mõnda aega olnud romantilises suhtes Farrow’ teise adopteeritud tütre, 21-aastase Soon-Yi’ga, kelle naine lapsendas, olles abielus helilooja André Previniga. Allen pole kunagi eitanud, et on lummatud noortest naistest.

Välja jäänud olulisi detaile

Allen, kes pole just eriti agar meediaga suhtleja, on aastaid väitnud, et Farrow’ lugu seksuaalsest väärkohtlemisest on detailselt läbimõeldud fabrikatsioon, millega talle kätte maksta, ning Farrow on süstemaatiline manipulaator ja emotsionaalne väärkohtleja, mida kinnitavad ka Farrow’ lapsed Soon-Yi ja Moses. Ligi 40 aastat kestnud keeruliste perekonnasuhete ümber keerutatud juhtum nõuab palju harutamist ja analüüsimist, sest siin tõesti on palju, millest mõelda.