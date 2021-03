Möödunud aastal saatis maksu- ja tolliameti uurimisosakond prokuratuuri 17 kriminaalasja 56 kahtlustatavaga. Kokku oli nende maksukahju 3,6 miljonit eurot – ajas on see tublisti vähenenud. Rain Kuusi sõnul on asi selles, et mida varem suudetakse pettus avastada, seda väiksem on kahju, mida kurjategijad suudavad riigile teha, ehk mida väiksem summa, seda parem.