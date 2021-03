Tiit Vapper: IT-vahenditega viiruse vastu

Ajal, kui kogu maailm oli 2020. aasta alguses jahmunud Covid-19 laastavast levikust, püüdsid mitmete riikide valitsused leida niidiotsa, kust alustada tõhusat võitlust viirusega, mis ennetaks nakatumist ning päästaks niimoodi elusid. Paljud alahindasid reaalsust ja püüdsid elanikkonda rahustada jutuga gripilaadsest, vähese ohtlikkusega nakkavast tõvest. Samas fikseeris Poola näiteks juba märtsikuu keskel kõikide lennureisijate andmed ja reisijad said peatselt teate sealselt terviseametilt, et nende tervis pole ohus või hoopis vastupidi.

Juba varakult tegi kõige jõulisema avalduse Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes käivitas üleriigilise Covid-19 vastase aktsiooni kui digitaalse võitluse terrorismi vastu (National Post, 14.03.2020), samastades viirust terroristidega. Piltlikult saaks tuua paralleeli nähtamatutest organiseeritud kurjategijatest, kelle võrgustikku võib kujutada nendevahelistes tegevustes tekkinud seosandmete kaudu (nt kes kellega kohtus, suhtles sotsiaalvõrgustikus jne). Mahuka informatsiooni puhul tekivad nähtavad mustrid, viiruse puhul haiguskolded, kusjuures kõik need, kes nakatunuga on kohtunud või võivad kokku puutuda, on juba ette teada (koolid, töökohad, hooldusasutused jne). Siinjuures tuleb silmas pidada, et see on efektiivselt võimalik vaid infotehnoloogilises keskkonnas.