Vaatasin igasuguseid uudiseid ja kajastusi, kuid vaatamata protestijate võidujoovastusele sotsiaalmeedias olid kommentaarid enamasti sarnased: peamiselt kõlasid väljendid «idioodid» ja «lollid». Lugu oleks lihtne, kui see jant piirduks vaid lollidega. Kahjuks aga see nii lihtne pole. Need, kes inimesed tänavale kutsusid, mängivad ohtlikku mängu. Kas nad teevad seda samuti oma rumalusest või hoopis omakasupüüdlikest ambitsioonidest ja saamahimust, selgub pisut hiljem, kuid ilmselt me näeme seda.