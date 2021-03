Viimasel ajal on tulnud üha enam teateid selle kohta, et varesed on hakanud surnuaedadel küünaldega maiustama. Kalmuküünalde nokkimine on näide vareslaste kiirest kohanemisvõimest. Ei ole teada, millal ja kust komme alguse sai, kuid uudishimust alguse saanud komme on laialt levinud. Küünlahimu ei ole pelgalt Eesti vareste komme, sarnaselt käituvad linnud paljudes piirkondades.