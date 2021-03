Teatriauhindadele nomineeritud «Anne lahkub Annelinnast» on lavastus, mida vaataksin/kuulaksin küllap ka siis, kui nad otsustaksid sellest teha kuuldemängu. Või telefoniteatri. 4D-, 5D- või mitu-Dd-iganes-versioonis. Sisu pakub piisavalt avastamise, edasi- ja kaasamõtlemise ruumi. Kas 360-kraadise kaameraga filmitud virtuaaletendus midagi olulist või uut annab, on iseasi. Ometi on see piisavalt huvitav versioon, et samast lavastusest teist korda kirjutada.