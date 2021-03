Ühe Annelinna räämas korteri lakke oli riputatud 360-kraadist videopilti salvestav kaamera, mille vaatevälja sai vaataja hiire/näpu/nutiseadme asendiga juhtida. Tegelikult aga ei pöördunud mitte kaamera, vaid kogu sfäärilisest vaateväljast lõigati välja tugeva kalasilmamoonutusega nelinurkne kujutis. Elisa Stage’i keskkond näitas, et edastatav on tõesti FullHD ehk 1080 pikslit, aga video selle sees kõvasti madalama lahutusteravusega, meenutades Youtube’i algusaja 240p videoid. 2021. aastal on see etenduse eest kümme eurot maksnud vaataja silmanärvi solvamine.