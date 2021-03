Tellijale

Kiirelt võhikule selgituseks, mida täpsemalt kujutab endast Made in Estonia Maraton. Nagu kureerijad ise selgitavad, on ​MiEM 2006. aastast toimuv etenduskunstide pidustus, kureerimata festival. Ainus kunstnikke ühendav ühisosa on etteaste pikkus ning selle esitamise ainukordsus. MiEMi võib pidada geniaalsuse testiks ning ka etenduskunstis võhikutele sobivaks sissejuhatuseks, kuna performance’id on lühikesed. Kas ka tabavad, jääb igaühe enda otsustada. Ühelt poolt on lühike ajaraam hea, kuna nii ei väsi publik ära. Teisalt, kuidas suuta mõne minutiga edastada narratiivi nii, et perfo sisutühjaks ei jääks?

Maraton on tavaliselt jaotatud mitmeks osaks ning üks plokk on viimastel aastatel olnud tehnoloogiate päralt, etteastete täideviimiseks kas siis ekraani vahendusel või abil. Pean tõdema, et maratonil käies olen vahendatud performance’ite puhul kõhelnud. Üks hirm on netiühendus, mis ei kipu alati ideaalne olema. Kuna etteasted toimuvad reaalajas, võib juhtuda, et halva ühenduse korral jääb vaataja mõneminutilisest esitusest täielikult ilma.

Teiseks, ühes ruumis koos olles tundub etendatav reaalsem ning elamus vahetumalt garanteeritud. See paneb aga esinejatele lisakoormuse, kuidas emotsiooni ekraani kaudu võimalikult võimsalt edasi anda.

Koroona tõttu jäi eelmise aasta MiEM ära ning seetõttu otsustati tänavu see läbi viia loomingulise platvormi e‾lektroni abil – sellest ka nimi Made in Estonia Maraton @ e‾lektron. Ootused ja samas ka hirmud olid kõrgel. Siiani ei ole ma just palju etteasteid näinud, mis oleksid tele- või arvutiekraanil kaasa haaranud. Mässasin seega tükk aega, et rüperaal televiisoriga ühendada ja pilt kodus võimalikult suureks ajada, omaette aeg kulus valguse sättimisele kliinilisest meeleolukamaks. Et suurendada MiEMi tunnet, vaatasin lühifestivali koos kaaslasega, kes nagu varemgi oli seks puhuks veini ostnud.