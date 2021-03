Öötaevasse sündis uus täht

Tegelikult pole muidugi tegemist uue tähega, mille süttimine on miljoneid aastaid kestev protsess. Pigem on tegu juba ammu surnud tähe ajutise hiilgamisega. Erinevalt haruldasest supernoovast, mis tekib siis, kui eriti massiivse tähe tuumas kõik elemendid korraga rauaks muutuvad ning see kujutlematult võimsa plahvatusega laiali lendab, põhjustavad tunduvalt nõrgemaid (tavamõistes ei saa neid ometi millegi inimmõistusele hoomatavaga võrrelda) noovasid teatud liiki kaksiktähed, mille üheks liikmeks on valge kääbus ehk surnud tähe paljastatud ülikuum ja -tihe tuum.