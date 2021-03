Jälle koroonakevad, aga hoopis teisiti. Ma näen võrreldes eelmise aasta eriolukorraga liikumist positiivses suunas just lasteaedade puhul. Aitäh otsustajatele, et oleme saanud eelisjärjekorras vaktsineerida ja nii mõnigi kord on kuulda, et haridusasutustest rääkides mainitakse ka lasteaedu. See on hea algus. Samas ei ole meie aastatagused mured kuhugi kadunud, lihtsalt tähelepanu on olnud mujal. Endiselt napib õpetajaid ja need, kes on, töötavad üha suureneva töökoormusega. Töötasust pole väga mõtet rääkidagi. Pean silmas töökoormuse ja vastutuse vastavust palgale.