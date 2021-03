Vaenukõne seaduse karmistamise eelnõu pandi pausile

«Sellist eelnõu ei ole, kõik. Ma arvan, et see ütleb kõik ära,» vastas justiitsminister Maris Lauri (RE) küsimusele, kui kaugel seadusmuudatuste ettevalmistamisega ollakse.

Koalitsioonis siiani kokkulepet pole

Lauri sõnul vajab teema suuremat arutelu ja kaasata tuleb rohkem inimesi. «Koroonaviirusest põhjustatud kriisi järsu halvenemise tõttu pole olnud võimalik korraldada vajalikke arutelusid ja kohtumisi huvigruppide ning teiste asjassepuutuvate asutustega, et kujundada ühtne arusaam, milline võiks lahendus olla,» ütles Lauri ja lisas, et seetõttu pole valmis ka eelnõu ning see ei pruugi jõuda 15. aprilliks valitsusse.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees ja Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Postimehele veebruaris, et koalitsioonilepingusse on vihakõne karmistamine kirja pandud ja et Keskerakond on lubanud seda arutada. «Sel juhul peame kokku leppima, mis probleemi me lahendame,» ütles Karilaid toona.