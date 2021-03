Kohus jättis Khalilovi vahi alla, et takistada tema pagemist Venemaale

«Kuna Khalilov ei ole mitte Eesti, vaid Vene Föderatsiooni kodanik, siis on eelkõige suur oht, et vahi alt vabanemisel rikub Khalilov elektroonilise valve nõudeid ning läheb karistuse hirmus pakku. Elektrooniline seade kui selline ei saa iseenesest Khalilovi pakkuminekut takistada,» märkis kohus.

Kohus tõdes, et Khalilovi puhul on tegemist isikuga, kes on varem õiguskorda rikkunud, ja seetõttu pole ka alust arvata, et kohtualune hakkab kuulekalt täitma elektroonilise valve tingimusi.