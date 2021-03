Eesti lühiuudised

Terviseamet lõpetas Ida-Viru keskhaigla menetluse

Terviseamet lõpetas Ida-Viru keskhaigla suhtes 29. jaanuaril algatatud riikliku järelevalvemenetluse, mille käigus uuriti immuniseerimise põhimõtete ja nõuete täitmist. Menetlus algatati Eesti Päevalehes ilmunud artikli peale, mille kohaselt manustati 27. jaanuaril Venemaa peakonsulile Ida-Viru keskhaiglas juba teine Covidi-vaktsiini doos. Amet tuvastas, et haigla tegevuspraktikas oli puudusi ja patsiendi vaktsineerimisel ei lähtutud vaktsineerimiskavast. «Vajakajäämised on nüüdseks kõrvaldatud ning haigla on võtnud kasutusele meetmed, et analoogiliste puuduste tekkimist edaspidi vältida,» ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna spetsialist Juta Varjas. PM