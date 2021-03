Briti tüve kohta ütles Lutsar, et see levib kiiremini ning toob kaasa ka raskemat haigestumist, mis tingib suurema suremuse. Kuna praegu on kõige rohkem nakatumist just vanuserühmas 30–50, tuletas Lutsar meelde, et noored täiskasvanud reeglitest kinni peaksid. «Ühtpidi noored ei põe haigust väga raskelt läbi, kuid teistpidi nad jagavad seda väga hästi edasi,» lisas Lutsar. Tema sõnul peaksid noored täiskasvanud mõtlema sellele, et kui nad juba väljas jalutavad ning reeglitest kinni ei pea, võivad nad eneselegi teadmata nakatada inimest, kes ei pea koroonaviirusele vastu. «Õnneks on Briti tüve vastu aitavad meetmed samasugused, mis toimisid ka eelmiste tüvede vastu: kaugtöö, distants, haigena püsida kodus, kätepesu ja kanda ka maski,» rääkis viroloog.