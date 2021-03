«AstraZeneca vaktsiini kasutamine ei ole seotud tromb­emboolia suurema tekkeriskiga. Trombemboolia kõrvaltoimeteatiste arv on palju väiksem kui tromboosi eeldatav esinemissagedus vaktsineeritutega sarnases vanuses elanikkonnas. AstraZeneca vaktsiin võib olla seotud väga harva esineva erilise haiguspildiga tromboosiga, kus kaasneb trombotsüütide (vereliistakute) vähesus ja mis on esinenud noorematel kui 60-aastastel inimestel. Euroopa ravimiametil on teada seitse tromboosijuhtu, mille korral esines laialdane veresoontesisene tromboos, ja 18 ajuveenide tromboosi juhtu. Samal ajal on vaktsineeritud enam kui 20 miljonit inimest,» räägib Saadla.